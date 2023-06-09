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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Huzurevinde 75’lik bir delikanlı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Huzurevinde 75’lik bir delikanlı
Trabzon Köşk Huzurevi'ne 3 yıl önce yerleşen Azerbaycanlı doktor Vamık Kadimoğlu sıradışı yaşam hikâyesi ve gençlere taş çıkartan renkli kişiliğiyle dikkat çekiyor. 75 yaşındaki Kadimoğlu, Bakü doğumlu. İlk evliliği meslektaşı Zaire Abuşoğlu'yla. 10 yıl süren evlilikten bir oğlu oldu. 'Vahim Bulaşıcı Hastalıklar' üzerine ihtisası sonrası Türkiye'ye gelen Kadimoğlu'nun ikinci evliliğini yaptığı Sebahat Çakırmelikoğlu'ndan da bir oğlu oldu. İkinci eşini boşanma aşamasındayen kaybeden Kadimoğlu huzurevine yerleşirken yanına çok iyi çaldığı 9 enstrümanını da aldı. Kemençe, elektro gitar, tambur, piyano, mandolin, keman, flüt, buzuki ve org ustası Kadimoğlu hem huzurevinin diğer sakinlerine dersler veriyor hem de onların eğlenceli saatler geçirmesini sağlıyor. Resimle de uğraşan Fransızca, İngilizce, Almanca ve Latince eğitimleri alan Kadimoğlu, "Burada arkadaşlarımla koro kurduk. Çok mutluyum" dedi.

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Huzurevinde 75’lik bir delikanlı
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