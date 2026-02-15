Huzurevinde ikinci bahar

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Bahçelievler Huzurevi'nde tanışan Dürdane (72) ve Mehmet Yılmazer (77) çifti, "ikinci bahar" olarak tanımladıkları evliliklerinde üç yılı geride bıraktı. Tekirdağ gezisinde başlayan sohbet, zamanla dostluğa, ardından evlilik teklifine dönüştü. Antalya'dan İstanbul'a gelerek huzurevine yerleşen üç çocuk annesi Dürdane Yılmazer, eşinin gezide kendisini "Yamacıma otur" diye yanına davet ettiğini anlattı. 11 ay süren görüşmelerin ardından çift sade bir törenle evlendi. Üç çocuk babası Mehmet Yılmazer, yalnızlığın zor olduğunu belirterek birlikte yaşlanmanın hayatı daha anlamlı kıldığını söyledi. Mutlu çit, huzurevindeki sosyal etkinliklere katılarak günlerini geçiriyor.