Huzurevinde sandık kuruldu

Düzce'de huzurevi sakinleri, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kurulan 1423 nolu sandıkta saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, oylarını kullandı. Gözetmenler eşliğinde oy veren 82 yaşındaki Zehra Şahinboy, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi. 90 yaşındaki Ali Kuru da "Devletimiz için hayırlı olsun. Devletimize sağlık ve selamet diliyorum. Allah hayırlısı neyse onu nasip" dedi.