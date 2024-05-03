Huzurevinde vahşet: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri dehşeti yaşadı. Kaldığı huzurevinden karıştığı olaylar nedeniyle çıkarılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldıran İzzettin Süğüt (65), 2 kişiyi öldürdü 1 kişiyi yaraladı. Olay, geçtiğimiz gün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Etrafını rahatsız ettiği için yönetime şikâyet edilen İzzettin Süğüt'ün huzurevinden çıkarılmasına karar verildi ve tutanak tutuldu.Süğüt, huzurevinden çıkarılacağı gün, çıkarılmasından sorumlu tuttuğu huzurevi sakinleri Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (63) ve Ahmet Özdemirel'e (74) bıçakla saldırdı. Süğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı ancak çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.Korkunç olayın ardından ölenlerin ve yaralı kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Selçuk Goncegül ve Ali Serdar Batır'ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Huzurevi sakinlerinden Mustafa Güder, "4-5 yıldır burada kalıyor. Sakin, kendi halinde biri gibiydi. Yemek sırasında daha önce bir kişiyi ittirmişti. Başka olayını hatırlamıyorum" dedi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.