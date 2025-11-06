Huzurevinde yangın faciası

Bosna Hersek'te bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Tuzla'da bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yetkililer, dokuz katlı binanın yedinci katında çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi. Aralarında itfaiyeciler ve huzurevi çalışanlarının da bulunduğu yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi. Ülke basınına göre, yangın çıkan katta ağır demans ve kanser hastası yatalak yaşlılar bulunuyordu.