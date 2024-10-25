Huzurevindeki yaşlı adamı dolandırdılar

Geçen yıl mayıs ayında Beşiktaş'ta bir huzurevinde yaşayan Yılmaz B. (88) odasında bulunduğu sırada telefonu çaldı. Hattın ucunda kendisini başkomiser Volkan Türkmenoğlu olarak tanıtan Baran N. (22) isimli şüpheli şahıs vardı. Şüpheli kişi, Yılmaz B'ye hakkında sahte nüfus cüzdanı düzenlenip FETÖ'cü olmasından dolayı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.

600 BİN LİRAYI BANKADAN ÇEKİP VERDİ

Yılmaz B. ani gelen bu telefonla adeta neye uğradığını şaşırıp korkuya kapıldı. Şüpheli Baran N. yaşlı adamı hesabındaki paraları vermesi karşılığında kurtarabileceğini söyleyip ikna etti. Yılmaz B. bankada bulunan 600 bin lirasını çekip huzurevine yakın bir parkta şüpheli Baran N. ile buluşup parayı elden teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Yılmaz B. karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu. Şüpheli kişi polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltını alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İNSAN İNSANA BENZER

Şüpheli Baran N. ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip kimseyi dolandırmadığını insanların birbirlerine benzeyebileceğini iddia etti. Şahıs suçlamaların iftiradan ibaret olduğunu ekleyecek başka bir sözünün bulunmadığını söyledi.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmayı tamamlamasının ardından Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede parkta bulunan güvenlik kamera görüntülerinden şahsın kimliğinin tespit edilip paranın bulunduğu poşeti aldıktan sonra taksiyle ayrıldığı belirtildi. Şahsın suçunu işlediğine dair yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Baran N. hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek, tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan' 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.