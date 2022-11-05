Huzurlu İstanbul için 40. denetim

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün 19.00 ile 23.59 saatleri arasında 3 bin 117 polis, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube botlarının katılımıyla bu yıl içinde 40. kez düzenlenen "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde 173 bin 660 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Yapılan kontrollerde haklarında arama kararı bulunan 593 ile yoklama kaçağı 149 olan yakalandı.
11 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Öte yandan denetimde 586 umuma açık yerin denetlendiği, 23 kişiye para cezası kesildiği, 4 yabancı uyruklu kişinin geri gönderme merkezlerine teslim edildiği, 40 kilogram kaçak tütüne el konduğu öğrenildi.
Trafikte yapılan kontrollerde ise 963 otomobil ve motosiklet sürücüsüne işlem yapıldığı, 11 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi. Hatalı sürücülere toplam 176 bin 934 lira para cezası kesildiği belirtildi.