Huzurlu İstanbul için 40. denetim

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün 19.00 ile 23.59 saatleri arasında 3 bin 117 polis, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube botlarının katılımıyla bu yıl içinde 40. kez düzenlenen "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirdi.