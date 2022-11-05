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Giriş Tarihi: 5.11.2022 11:08

Huzurlu İstanbul için 40. denetim

İstanbul’da bu yıl 40. Kez düzenlenen ‘Huzur İstanbul’ denetimlerinde bu kez uyuşturucu madde üzerine ağırlık verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yüzlerce personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 1 kilo 346 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken rama kararı olan 593 kişi ise yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Huzurlu İstanbul için 40. denetim

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün 19.00 ile 23.59 saatleri arasında 3 bin 117 polis, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube botlarının katılımıyla bu yıl içinde 40. kez düzenlenen "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde 173 bin 660 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Yapılan kontrollerde haklarında arama kararı bulunan 593 ile yoklama kaçağı 149 olan yakalandı.

Denetimde işyeri ve otomobillerde yapılan aramalarda ruhsatsız 57 tabanca ile 5 adet kuru sıkı tabanca ile 169 mermi bulunurken, 1 kilo 346 gram da uyuşturucu madde ele geçirildi.

11 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan denetimde 586 umuma açık yerin denetlendiği, 23 kişiye para cezası kesildiği, 4 yabancı uyruklu kişinin geri gönderme merkezlerine teslim edildiği, 40 kilogram kaçak tütüne el konduğu öğrenildi.

Trafikte yapılan kontrollerde ise 963 otomobil ve motosiklet sürücüsüne işlem yapıldığı, 11 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi. Hatalı sürücülere toplam 176 bin 934 lira para cezası kesildiği belirtildi.

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Huzurlu İstanbul için 40. denetim
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