Huzurlu İstanbul için Asayiş uygulamalarına devam! 2023’ün ilk ‘Huzur İstanbul’ uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılında 50 kez yapılan Asayiş uygulamaları 2023 yılında da devam etti. Yılın ilk uygulamasında kent genelinde birinci aşamada 183 noktada bin 508 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla dün 20.00-22.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise bin 479 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 172 bin 521 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 341 şüpheli ile yoklama kaçağı 218 kişi hakkında işlem yapıldı, 432 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 34 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 9 kurusıkı tabanca, 74 fişek, 1 kilo 253 gram uyuşturucu madde, 334 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 155 lira ele geçirildi.

201 YABANCI GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Uygulama kapsamında 574 halka açık yerin denetlenip 8 iş yerine idari işlem yapılan kontrollerde, 21 bin 639 araç ve 642 motosiklet denetlendi, 989 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi, 21 sürücü hakkında işlem yapıldı. Toplam 398 bin 996 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 201 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi.

2022 YILINDA 50 DEFA YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılında 50 kez "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı. Bu denetimlerde 8 milyon 22 bin 248 kişi kontrolden geçirildi. Bu kişiler arasında haklarında yakalama kararı bulunan 25 bin 453 kişi gözaltına alındı. Yoklama kaçağı durumunda oldukları tespit edilen 12 bin 257 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Polisin yaptığı operasyonlarda 2 bin 730 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 6 bin 600 fişek ile 621 kurusıkı mermi ele geçirildiği öğrenildi. Polis operasyonlarında ele geçirilen 163 kilogram uyuşturucu madde ile 34 bin 519 adet uyuşturucu hapa el konarak imha edildikleri belirtildi.

665 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bir yıl boyuncu sürdürülen denetimlerde 37 bin 306 umuma açık yerin denetlenirken, seyir halindeyken durdurulan 1 milyon 119 bin otomobil, kamyon ve kamyonet ile 39 bin 112 motosikletin denetimden geçirildiği belirtildi. Bu araçlardan eksik evrakları bulunan 47 bin 195 araç ile 1818 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. Denetlenen 665 araç trafikten men edilirken toplam 15 milyon lira ceza kesildi.