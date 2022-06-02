Huzurlu yaz için ‘Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul'da 01 Haziran'da bu yıl 19. Kez yapılan 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. 2 aşama olarak yapılan uygulamanın birinci aşamasında 185 noktada bin 700 Personel, 1 Polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube Botu Katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması olarak yapıldı. 2. Aşama ise bin 630 personelin katılımı ile 21.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik uygulama ile sona erdi.
58 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan uygulama sonucunda, 168 bin 114 Şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli Suçlardan Aranan 610 Şahıs ile 185 yoklama kaçağı yakalandı.