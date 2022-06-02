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Giriş Tarihi: 2.6.2022 08:57

Huzurlu yaz için ‘Huzur İstanbul’ denetimi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Huzurlu yaz için ‘Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Haziran ayının ilk gününde bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilen ‘Huzur İstanbul’ uygulaması gerçekleştirdi. Yüzlerce personelin katıldığı denetimler 2 aşamalı olarak yapıldı. Polis helikopteri ve deniz botlarının da katıldığı uygulamada tam 168 bin 114 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 610 kişi de yakalandı.

İstanbul'da 01 Haziran'da bu yıl 19. Kez yapılan 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. 2 aşama olarak yapılan uygulamanın birinci aşamasında 185 noktada bin 700 Personel, 1 Polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube Botu Katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması olarak yapıldı. 2. Aşama ise bin 630 personelin katılımı ile 21.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik uygulama ile sona erdi.

58 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan uygulama sonucunda, 168 bin 114 Şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli Suçlardan Aranan 610 Şahıs ile 185 yoklama kaçağı yakalandı.

51Adet Ruhsatsız Tabanca/Tüfek, 7 Adet kurusıkı tabanca ve 195 fişek ele geçirildi. 468 Gram uyuşturucu madde ve 8 Adet Uyuşturucu Hap, uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 20 bin 625 liraya el konuldu. 762 umuma açık yer denetlenirken 2 İşyerine idari işlem yapıldı.

4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca 4 kişiye idari işlemin yapıldığı denetimlerde 19 bin 957, Araç ve 295 motosiklet kontrol edildi. 824 Araç ve motosiklet ile 15 sürücüye işlem yapıldı. 4 araç trafikten men edildi. Toplamda ise 83 bin 705 lira trafik cezası kesildi.

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Huzurlu yaz için ‘Huzur İstanbul’ denetimi
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