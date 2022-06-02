Huzurlu yaz için ‘Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul'da 01 Haziran'da bu yıl 19. Kez yapılan 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. 2 aşama olarak yapılan uygulamanın birinci aşamasında 185 noktada bin 700 Personel, 1 Polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube Botu Katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması olarak yapıldı. 2. Aşama ise bin 630 personelin katılımı ile 21.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik uygulama ile sona erdi.