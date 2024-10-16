‘Huzurum’ dediği adam katili oldu

Adana'da 3 gün önce Emre Naynal (37) tarafından otomobil içinde öldürülen Ayşegül Sefer'in (40) katiliyle fotoğraflarını 'Huzurum' ve 'Sırtımı dayadığım dağım' notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Genç kadını öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Emre Naynal'ın, Ayşegül Sefer'le birlikte yaşadığı ve çiftin 2 yaşında ikiz çocuklarının olduğu öğrenildi. Polisin bilgisine başvurduğu yakınları, çiftin herhangi bir sorunu olmadığını ifade ettiği belirtildi. Cinayet ve intiharın neden işlendiği araştırılıyor.