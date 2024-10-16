Haberler Yaşam Haberleri ‘Huzurum’ dediği adam katili oldu
Giriş Tarihi: 17.10.2024

‘Huzurum’ dediği adam katili oldu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
‘Huzurum’ dediği adam katili oldu
Adana'da 3 gün önce Emre Naynal (37) tarafından otomobil içinde öldürülen Ayşegül Sefer'in (40) katiliyle fotoğraflarını 'Huzurum' ve 'Sırtımı dayadığım dağım' notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Genç kadını öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Emre Naynal'ın, Ayşegül Sefer'le birlikte yaşadığı ve çiftin 2 yaşında ikiz çocuklarının olduğu öğrenildi. Polisin bilgisine başvurduğu yakınları, çiftin herhangi bir sorunu olmadığını ifade ettiği belirtildi. Cinayet ve intiharın neden işlendiği araştırılıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Huzurum’ dediği adam katili oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA