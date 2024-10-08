Hyundai Assan ve Deniz Sağdıç Sürdürülebilirliği Sanata Dönüştürüyor

Hyundai'nin temiz çevre ve sürdürülebilirlik felsefesi ise Türkiye'de çok farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hyundai Assan'ın gelecek vizyonu sanatla birleştirilirken, bu özel projeye "Sanatın Sürdürülebilirliği: IONIQ 5" adı verildi. Bu yenilikçi proje kapsamında, ülkemizin önde gelen sanatçılarından Deniz Sağdıç'ın sürdürülebilirliğe olan yaklaşımı ve bakış açısı, Hyundai'nin üretimde kullandığı atık kablolarına yeniden hayat veriyor. Markanın ve Deniz Sağdıç'ın sanata olan bağlılığının bir araya geldiği bu projede, yaklaşık 2 kilometreden fazla uzunluktaki atık kablolardan 350x200 cm boyutunda bir IONIQ 5 portresi hazırlanırken aynı zamanda doğaya karşı sorumluluk da yerine getiriliyor. Her türlü kullanılmış malzemeyi ve geri dönüştürülebilecek parçayı ileri dönüşüm prensibiyle, sanat dünyasında özel bir eser olarak yeniden yorumlayan Deniz Sağdıç, farklı tekniği ve hayal dünyasıyla dikkat çekiyor.

Büyük bir titizlikle hazırlanan bu özel eser ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Yurt içi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, "Sanat ve sürdürülebilirliği bir araya getirdiğimiz bu projemizde, çevreye karşı sorumluluklarımızı farkındalık yaratacak bir şekilde vurgulamak istedik.

Bu amaç doğrultusunda, Deniz Sağdıç'ın yaratıcılığını IONIQ 5 modelimizin sürdürülebilirliğe olan katkısıyla birleştirdik. Hyundai markası olarak, bu eserle birlikte çevre bilincini topluma da aşılamak istiyoruz. Doğru Gelecek İçin Doğru Hamle felsefemizle hareket ederek, yeşil bir gelecek için yarınlara umutla bakıyoruz" dedi.

Ünlü sanatçı Deniz Sağdıç ise yaptığı eserle ilgili olarak duygularını şu şekilde ifade etti. "Sanatın gücünü kullanarak çevre sorunlarına dikkat çekmek ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmak, sanatımın ana unsurlarından biridir. Bu bağlamda Hyundai ile bu projede iş birliği yapmak, hem sanatın hem de teknolojinin çevre üzerindeki etkilerini olumlu yönde vurgulama fırsatı sundu".

Hyundai'deki sürdürülebilirliğin bir yansıması: IONIQ 5

Satışa çıktığı ilk günden bu yana 100'ün üzerinde ödül alan tamamen elektrikli IONIQ 5, geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturulan iç mekanıyla ile sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

IONIQ 5'in kokpiti, düğmeleri, direksiyon ve kapı paneli, yüzeylerinde kolza bitkisinin çiçekleri ve mısır gibi bitkilerden elde edilen yağlardan üretilen biyo-boya kullanıyor. Koltuk, tavan döşemesi ve halılar ise şeker kamışı ve mısırdan elde edilen biyolojik bileşenler içerirken IONIQ 5'in iç tasarımındaki deri kaplamalarının boyası da keten tohumu yağından elde ediliyor.

Bu malzemelere ek olarak; koltuklarda ve kapı döşemelerinde de geri dönüştürülmüş PET şişelerden döşemelik kumaş iplikler elde ediliyor.

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