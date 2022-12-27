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Giriş Tarihi: 27.12.2022 16:11

"Hz. Muhammed'e hakaret" soruşturmasında görevsizlik kararı

Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisi hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma, görevsizlik kararıyla Yıldız Teknik Üniversitesine gönderildi.

Hz. Muhammed’e hakaret soruşturmasında görevsizlik kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi Uğur Kutay'ın Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla yapılan şikayetleri inceledi.

Yapılan incelemelerin sonunda, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu kapsamında, Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkilisinin ilgili üniversite rektörlüğü olması nedeniyle "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gönderildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi olan Kutay'ın senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak Hz Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 Aralık'ta savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Savcılık, suç duyurusu üzerine Kutay hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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"Hz. Muhammed'e hakaret" soruşturmasında görevsizlik kararı
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