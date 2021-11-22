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Giriş Tarihi: 22.11.2021 20:08

Hz. Yunus’un Duası Okunuşu - Hz. Yunus Peygamberin Balığın Karnında Okuduğu Sıkıntıya Her Derde İyi Gelen Duası

Hz. Yunus’un Duası Okunuşu - Hz. Yunus Peygamberin Balığın Karnında Okuduğu Sıkıntıya Her Derde İyi Gelen Duası

Müslümanlar zor zamanında yalnızca Allah'a (c.c.) el açar ve ondan yardım ister. Şükür ve dua yalnızca alemlerin Rabbinedir. Bu sebeple, sıkıntılı bir zamanda olanlar bunları atlatmak için okunacak duaları araştırıyor. Bu noktada, Hz. Yunus'un balığın karnında okuduğu dua sıkıntıda olanların başvurduğu dualar arasında yer alıyor. Sıkıntıya ve her derde iyi gelen Hz. Yunus Peygamberin duası haberimizde yer alıyor. Pek çok fazileti ve faydası bulunan Hz. Yunus'un duası okunuşu ve diğer detayları haberimizde. İşte Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn duası okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri.

Hz. Yunus'un bir balığın karnındayken okuyarak Allah'tan yardım dilediği duanın okunuşu ve anlamı için doğru yerdesiniz. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre önemli fazileti bulunan Hz. Yunus'un duası ezberlemek, Arapça Türkçe okumak veya anlamını öğrenmek isteyenler tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilecekler. Sıkıntıda veya dertli olan, başı belaya düşmüş kimseler ''Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn'' duasını okuyabilirler. Hz. Yunus Peygamberin okuduğu sıkıntıya iyi gelen bu duanın okunuşu ve Türkçe anlamı için detayları inceleyiniz.

Hz. Yunus'un Duası Okunuşu

Maddi ya da manevi bir derdi olanların en çok tercih ettiği dualar arasında Hz. Yunus'un duası yer alıyor. Ferahlığa erişmek, dert ve tasalarından sıyrılmak isteyen vatandaşlar bu dua ile dertlerini geride bırakıyor. Allah'a el açarak gönül ferahlığına kavuşmak için Fetih Suresi ve Hz. Yunus'un duası ilk akla gelen dualar arasında yer alıyor. İşte Hz. Yunus'un duası Arapça okunuşu.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

Hz. Yunus Peygamberin Duası Türkçe Anlamı

Duaların Arapça okunuşunun yanında Türkçe anlamları da merak edilenler arasında yer alıyor. Yapılan duanın anlamını ve mahiyetini daha iyi kavrayabilmek için Türkçe anlamını ve meailini de incelemek gerekiyor. İşte Hz. Yunus'un duasının Türkçe anlamı.

Senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden (kendine zulmedenlerden) oldum!

Hz. Yunus'un Duasının Faydaları

Bu dua, okuyan kimse için Yüce Allah'ın ihsanına vesile olur.

Bu dua, sıkıntı ve darlığın giderilmesine vesile olur.

Bu dua okunduğunda, kişiyi en zor hallerden kurtaracağı umulur.

Bu dua, tıpkı Hz. Yunus'u içinde bulunduğu darlıktan kurtardığı gibi okuyanı dertlerinden kurtarır. Zorluktan ve kötülükten muhafaza eyler.

Hastalık, iç huzursuzluğu, dert ve tasa için okunan bu dua kişinin hem iç huzura erişmesine hem de dertlerine şifa bumlasına aracı olur.

Günde 41 defa okunması halinde kişi mevcut dertlerini hafifletecek bir olayla karşılaşır.

Hz. Yunus'un Okuduğu Duanın Fazileti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurur:

"Yûnus'un balığın karnındaki duası لَۤا اِلٰهَ اِلَّۤا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teâlâ mutlaka onun duasını kabul buyurur." (Tirmizî, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)

HZ. Yunus'un Duası Kaç Kez Okunmalı?

Fazileti bol olan bu duayı okumayı alışkanlık haline getirmek ve günde en az 41 kez okumak tüm dertlere şifa olacaktır. Ayrıca bu duayı 41 kez tekrar ederek aynı zamanda Kelime-i Tevhid zikredilmiş olacağından bu duayı okuyan kişi pek çok sevap kazanır.

Ayrıca bu duanın 12 bin kez okunması da hastalıklara şifa, dertlere derman, maddi ve manevi tüm zorluklara ve imkansızlıklara şifa olacaktır. Hastalık için okunan 12 bin La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin duası kişinin şifalanmasına, ağrı ve sızılarının hafiflemesine vesile olacaktır.

Hz. Yunus'un Duası Abdestsiz Okunur Mu?

Dualar ezbere bilinmesi halinde ezbere okunabilir. Yalnızca Kur'an-ı Kerim'den okunacaksa, mübarek kitaba dokunmadan önce abdest alınması gerekir. Ancak duaları ezberden okurken bile abdest almak duanın feyzini arttırır, daha etkili ve kıymetli olur.

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Hz. Yunus’un Duası Okunuşu - Hz. Yunus Peygamberin Balığın Karnında Okuduğu Sıkıntıya Her Derde İyi Gelen Duası
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