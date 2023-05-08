İade dolandırıcılığında ikinci perde: 20 gözaltı

İstanbul polisi 2 ay önce özel bir bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Şebeke, özel bir bankanın iade işlemi sırasında açığını buldu. Şüpheliler, bankaya ait pos cihazlarını kullanarak yurtdışı şirketlerinden alışveriş yaptı. Banka alışverişin ardından yabancı şirketlerle oluşturulan para havuzuna ürün bedeli olan parayı yatırdı. Şüpheliler bankanın çalışma saatleri dışında iade talebi oluşturdu. Ürünün bedeli yabancı şirket tarafından şüphelilere iade edildi. Ancak banka, ürün bedelini havuzdan çekmediği için firmaların alışverişi onayladığı ve ürünleri şüphelilere gönderdiği belirlendi. Bu yöntemle banka 101 milyon 900 bin lira dolandırıldı. Ekipler, dün İstanbul merkezli 7 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 23 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 65 kurusıkı tabanca fişeği, 9 pos cihazı, 140 kredi kartı, 1 kaşe ele geçirildi.