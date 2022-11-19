İade üründen çıkan bileziğin sahibine ulaşmaya çalışıyorlar

Erzurum'da kadın kıyafetleri satan mağaza, bir online alışveriş sitesi üzerinden Kocaeli'de yaşayan müşteriye, verdiği sipariş üzerine mont sattı. 600 lira değerindeki kabanı alan müşteri, aldığı ürünü iade etmek istedi. İade edilen ürün, aynı online alışveriş sitesi üzerinden mağazaya geri geldi. Mağazada ürünün iade işlemlerini gerçekleştiren çalışanlar, poşetinden çıkardıkları kabanın cebinde kalın bir altın bilezik buldu. Yaklaşık 35 bin değerindeki altın bileziği sahibine ulaştırmak isteyen mağaza yetkilileri bir çok uğraşa rağmen müşterini telefonuna ulaşamadı. Adresi belli olan ancak iletişim numarası olmayan müşteriye online alışveriş mağazası da ulaşamadı. Günlerdir 35 bin liralık altın bileziği sahibine ulaştırmaya çalışan mağaza yetkilileri, isim ve soy ismi belli olan kadının iletişim bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

Mağazanın Genel Müdürü Fatih Yaylalı ise durumu şöyle anlattı; "Biz internet üzerinden satış yapan, bir çok şubesi bulunan bir mağazayız. Zaman zaman ürün iadeleri, değişimleri geliyor. Arkadaşlarımız bu ürünleri alıp gerekli işlemleri yapıyor. İzmir Kartepe adresinde bir hanımefendinin adına geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz sipariş iade edildi. İade edilen kaban arkadaşlarımız açınca cebinden bilezik çıktı. Hemen bize bildirdiler. Ürünü alan hanımefendinin numarasına ulaşamıyoruz. Sadece adres var. Direk adrese de göndermek istemiyoruz. Belki şuan yana yana bileziğini arıyordur. Bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz. Bu bilezik bize emanet" dedi.