İbadet ve kültür bir araya geldi

Boğaz'ın sembol yapılarından tarihi Vaniköy Camii'nin Hünkâr Kasrı'nda yer alan kütüphane, özenle seçilmiş eseriyle ziyaretçilerini bekliyor. Restorasyonu Kalyon Vakfı tarafından yapılan caminin bu bölümü, ibadethane olmanın ötesinde bir işlev görerek sosyalleşme imkânı da sunuyor.İstanbul'un tarih ve kültür mozaiğine yeni bir renk katıldı. Kadim şehrin tarihi mirasına yeni bir soluk getiren Kalyon Vakfı, Vaniköy Camii'nin Hünkâr Kasrı'nı kütüphane olarak restore etti. Yıllar boyunca ibadetin yanı sıra toplumsal etkileşimin merkezi olan bu mekân, artık özenle seçilmiş ve envantere kaydedilmiş 1600 eseriyle herkese açık bir kütüphane olarak hizmet verecek.Boğaz manzarasıyla dikkat çeken tek kütüphane olma özelliği taşıyan proje, şehrin kültürel zenginliğine de yeni bir boyut kazandıracak. Kalyon Vakfı'nın destekleri ile hizmete açılan Haluk Dursun Kütüphanesi Vaniköy Camii Kütüphanesi'nin yanında, şehrin en modern kütüphanelerinden biri. 40 bin basılı ve 26 bin elektronik kaynaktan oluşan zengin bir koleksiyona sahip kütüphane, 7 gün 24 saat ziyaretçilerini bekliyor.