Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Emirgan Korusu'nda yaşanan ağaç kıyımı İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünün cezai işlem uygulamasına rağmen devam etti.

İBB ağaç katliamına devam ediyor | Video

Tarihi Emirgan Korusu'ndaki ağaçların kesilmesi vatandaşlar ile yetkililerin tepkisini toplarken Çürüdüğü gerekçesi ile 200'e yakın ağacın kesilmesi kararını veren ve iki hafta boyunca kesim yapılması Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirmiş ve yapılan tespitlere göre yapılan baskınla 54 adet ağacı Orman İdaresinden izin almadan kestikleri gerekçesi ile 9 bin 256. 10 liralık para cezası kesilmişti.

Orman İşletme Müdürlüğüne dilekçe verilmeden ağaç kesimi yapan İBB görevlileri cezaden sonra Kesilen ağaçları ortadan kaldırıp yine Emirgan Korusunun arka kısımlarında bulunan ağaçların kesimine devam etti. Devasa ağaçların kesildiği Emirgan korusunda vatandaşların tepki göstermesini önlemek amacıyla kökünden kesilmiş ağaçların ortadan kaldırılması için burgulu ve vidalı iş makinası ile kesilmiş olan ağaçların toprağa gömülü olan kısmı oyularak yerinden sökülüp üzerine toprak atılarak belirsiz hale getirildi.

Kesim ve toprağa gömülü kısmın temizlenme çalışması devam ederken SABAH Gazetesi, A Haber ve ATV ekiplerinin çekim yaptığını gören vatandaşlar Emirganda birkaç ağaç kesildi diye neden İBB'yi karalıyorsunuz diye tepki gösterdi. Vatandaşlara kesilen devasa ağaçlar gösterilip 54 tane ağacın izinsiz kesilip Orman Bölge Müdürlüğü tarafından para cezası kesildiği açıklanınca hakaret edip olay yerinden uzaklaştılar.

TARİHİ KORUDAN 200'E YAKIN AĞAÇ İZİNSİZ KESİLECEKTİ

200'e yakın ağacın kesilmesi için çalışma başlatan İBB Park Bahçeler görevlileri ellerinde testere ile daha önceden belirledikleri ağaçları tek tek kesmesi ve İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 54 ağacın izinsiz kesildiği gerekçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi( İBB) Ağaç Aş. Genel Müdürlüğü bünyesindeki Park Bahçeler 9 bin 256. 10 liralık idari para cezası kesilmesi sonrasında Sabah Gazetesi, A Haber ve ATV haber ekiplerinin olay yerinde çalışma yapması üzerine İBB güvenlik güçleri Emirgan Korusunda görüntü ve röportaj yapılması için İBB iletişim Başkanlığından izin alınması gerektiği belirtilerek görüntü alınmasına müsaade edilmedi.

Emirgan Korusundaki ağaçların kuruduğu ve tehlike yarattığı gerekçesi ile izin alınarak kesim yapıldığını belirten görevliler dış budak meşe cinsi bir çok ağacın ağaç kurdu teke böceğinin ağaçlara zarar verdiğini ve ağaçların kuruması sonucu insanların üzerine devrilmemesi için kesildiği kaydedildi.

Emirgan korusundaki kesilen ağaçları gören vatandaşlar ağaçların tedavi edilmesi yerine kökten kesilmesine üzüldüklerini dile getirdiler. Gerçekten kurumuş veya hastalanmış kurtarılma şansı olmayan ağaçların izin alınarak kesilmesinin gerektiğini İBB'nin bu yola başvurmadan kendi başına ağaç kesmesinin doğru olmadığını da kaydettiler.