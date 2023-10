İBB ahırlarında atlara zulüm

Adalar'da faaliyet gösteren faytonlara koşulu atlarda 2019 yılında at vebası olarak bilinen ruam hastalığı teşhis edildikten sonra 105 at itlaf edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 16 Ocak 2020'de de fayton kullanımını sonlandırdı. Fayton işletmecilerine ait atlar İBB yönetimi tarafından alındı ve farklı şehirlere gönderildi. Gönderilen atların bir kısmının kesildiği ortaya çıkarken, büyük çoğunluğunun akıbetinden ise haber alınamadı.Atlar konusundaki skandallar nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan İBB yönetimi ile Adalar Belediyesi, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Büyükada'nın İspark ahırlarında kalan son atların durumunun ise içler acısı olduğu ortaya çıktı.Atların veteriner hizmetinden yoksun bırakıldığı, seyisler tarafından darp edildiği görüldü. İBB Ahırı'nda kapalı tutulan onlarca at hareketsizlik nedeniyle adeta ölüme mahkum edildi. Hafta sonu Büyükada İBB ahırına giden hayvanseverler, dövülen atların içler acısı halini görünce gözlerine inanamadı. Duruma tepki gösteren hayvanseverler atların yürek burkan halini görüntülerken, adadaki veterinerlik biriminin ise yeterli donanıma sahip olmadığı ortaya çıktı. Bağırsak sorunu olduğu belirlenen Polat adlı at, tepkiler üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne sevk edildi. Hayvanseverler tarafından çekilen görüntülerde kısraklardan birinin sağ arka ayağını, iltihaplı yara yüzünden yere basamadığı görüldü. Görevliler ise yaranın tedavisinin devam ettiğini öne sürdü. Büyükada İBB ahırında bulunan bir başka atın ise gözünde kanama olması dikkat çekti. Diğer atların da bitkin düştüğünü gören hayvan severler, tarih boyunca insan oğlunun en kadim dostu olan bu hayvanların hayatından endişeli olduklarını, kış gelmeden önce sağlıklı bir ortama kavuşturulmaları gerektiğini dile getirdi.