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Giriş Tarihi: 13.8.2023 14:58 Son Güncelleme: 13.8.2023 14:59

İBB aracı kediyi ezip kaçtı: Durumu kritik!

İstiklal Caddesi’nde İBB’ye ait zabıta aracı, esnafın 8 yıldır baktığı sokak kedisini ezip kaçtı. Ağır yaralanan “Bambino” isimli kedinin, esnaf tarafından veterinere götürüldüğü ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Durumu kritik olan kediyi ezen zabıta ekibinin, olayın farkında olduklarını söylediği ve hayvan severlerin peşine düşmesinden korktukları için geri dönmediklerini söylediği iddia edildi.

İHA
İBB aracı kediyi ezip kaçtı: Durumu kritik!

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Müdürlüğüne bağlı bir araç, araç trafiğine kapalı olan İstiklal Caddesi'nde seyretmeye başladı. Zabıta ekibi bir süre sonra cadde üzerinde yatan bir kediyi üstünden geçerek ezdi.

Beyoğlu'nda feci olay! İBB aracı kediyi ezip kaçtı | Video



İBB ZABITA EKİBİ KEDİYİ EZİP KAÇTI
Olayın ardından ekip uzaklaşırken, ağır yaralanan kedi can havliyle kıvranmaya başladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. 8 yıldır esnafın baktığı "Bambino" isimli kediyi gören esnaf hemen alıp veterinere hekime götürdü. Tedaviye alınan kedinin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık 48 saat gözetim altında tutulacak olan kedinin durumunu kritik olduğu bilgisine ulaşıldı.

"HAYVAN SEVERLER PEŞİMİZE DÜŞMESİN DİYE KAÇTIK" İDDİASI
Öte yandan, kediyi ezen zabıta ekibinin, olayın farkında oldukları ve hayvan severlerin peşine düşmemeleri için kaçtıklarını söyledikleri iddia edildi. Kedinin tedavisinin sürdüğü olayla ilgili ise esnafın konuşmaktan çekindiği bilgisine ulaşıldı.

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İBB aracı kediyi ezip kaçtı: Durumu kritik!
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