İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş Spor Kulübü’nü ziyaret etti

"İSTANBUL'U SPOR ŞEHRİ YAPACAĞIZ. VE OLİMPİYAT ŞEHRİ OLMASI ADINA DA ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

İstanbul'un bir çok medeniyeti kültürü birleştiren bir şehir olduğunu söyleyen Kurum, "Bizim amacımız bu medeniyetin, sanatın, kültürün içinde İstanbul'u bir spor şehri yapmak. İstanbullular her sabah ama Beşiktaş meydanında ama Kadıköy sahilinde ama mahallelerin içinde kuracağımız spor tesislerinde aileleriyle birlikte huzur içinde yürüsünler spor yapsınlar. Ve buralardaki alt yapı tesislerimizde amatör spor kulüplerimizle büyük kulüplerimizi birleştirip o kardeşlik hukukunu mahalleye çekmek istiyoruz. Bizim yeni Sergen Yalçınlar, Metin Ali Feyyazlar yetiştirmemiz gerekiyor. Biz yeni sporcular yetiştirmek için belediye olarak her türlü sorumluluğu üstleneceğiz, İstanbul'u spor şehri yapacağız. Ve olimpiyat şehri olması adına da adımlarımızı atacağız. İstanbul'un olimpiyat şehri olabilmesi adına da bu tesisleşmeyi yapıyor olacağız. İstiyoruz ki burada büyük spor organizasyonları yapalım. Aynı zamanda bu tesisler spor turizmini de destek sağlamış olacak ki spora gelen turistimiz diğer turistimize oranla 3-4 kat daha fazla harcama yapıyor. Bu da İstanbul'un doğrudan üretimine, ticaretine, istihdamına katkı da bulunacak. Tabi biz spor kulüplerimizle içiçe olacağız. Tüm spor kulüplerimiz çözüm ortağımız olacak. 3 büyük kulübümüzün dışındaki kulüpleri de canlandıracak anlayışı İstanbul'a yansıtıp burada gençlerimiz, kızlarımız, kadınlarımız sokakta güvenle spor yapacaklar. İstanbul'u spor şehri yapacak gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Maç giriş ve çıkışlarında yaşanan trafiğe ilişkin de konuşan Kurum, "Trafik çilesi sadece taraftarın değil tüm İstanbullunun yaşadığı bir durum. Trafik sorununun çözümü ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı maça gelen tüm kardeşlerimiz güven, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler. Gelip burada saatlerce beklemek zorunda kalmayacaklar buna ilişkin de projelerimiz var zamanı gelince açıklayacağız" dedi.



MURAT KURUM'A 100. YIL FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Ziyaretin ardından açıklama yapan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Kurum'un 120 yıllık Beşiktaş kulübünü ziyaret etmesi bizler için fevkalade anlamlıdır. Kendilerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında camiam adına başarılar diliyorum. Bu ziyareti anlamlı oldu. Kendilerine 100. Yıl formamızı hediye ettik. Kulübümüz ile ilgili bilgiler verdik" dedi...