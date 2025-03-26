Haberler Yaşam Haberleri İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman, saat kaçta, aday kim? İşte Ekrem İmamoğlu yerine konuşulan İBB Başkan Vekili adayı
Giriş Tarihi: 26.3.2025 09:58 Son Güncelleme: 26.3.2025 09:58

İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman, saat kaçta, aday kim? İşte Ekrem İmamoğlu yerine konuşulan İBB Başkan Vekili adayı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ardından Megakent için geçici bir başkan belirlemek Saraçhane'de en önemli gündem haline geldi. İBB Başkan Vekili adayları hakkında belediye meclis üyesi olacağı yönündeki açıklamaların ardından gözler belli başlı isimlere dönmüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçici ismin belediye başkanları arasından biri olmayacağını geçtiğimiz gün doğruladı. Peki; 2025 İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte, o konuşulan o isim!

İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman, saat kaçta, aday kim? İşte Ekrem İmamoğlu yerine konuşulan İBB Başkan Vekili adayı

Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB Başkan Vekili kim olacak merak ediliyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun ardından başkan vekilliği yapacak isim hakkında çeşitli tahminler öne sürülmüştü. Seçim öncesi bir isim üzerinde duruluyor. Peki; İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman, saat kaçta, aday kim?

EKREM İMAMOĞLU YERİNE BAŞKAN VEKİLİ GELİYOR

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun ardından geçici İBB başkanı olacak isim oylama ile belirlenecek. Saraçhane'de gerçekleşecek seçimde bir isim üzerinde duruluyor.

İBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimini belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirecek. Beklenen İBB başkan vekili seçimi saat 13.00'te başlayacak.

İŞTE BEKLENEN İBB BAŞKAN VEKİLİ ADAYI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyesinin başkan vekili adaylığında bulunacağını aktardı. Net bir isim veremediklerini aktaran Özel'in yanı sıra partinin meclis üyeleri önerilen ismi paylaştı.

Buna göre İBB başkan vekilliği görevi için Nuri Aslan öneriliyor.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ OYLAMASI DA YAPILIYOR

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili için de Önder Serkan Çebi'nin önerildiği paylaşılanlar arasında. Bu oylama ise Beylikdüzü meclis salonunda saat 09.00 itibarıyla başladı.

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İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman, saat kaçta, aday kim? İşte Ekrem İmamoğlu yerine konuşulan İBB Başkan Vekili adayı
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