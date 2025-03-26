İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman, saat kaçta, aday kim? İşte Ekrem İmamoğlu yerine konuşulan İBB Başkan Vekili adayı

Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB Başkan Vekili kim olacak merak ediliyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun ardından başkan vekilliği yapacak isim hakkında çeşitli tahminler öne sürülmüştü. Seçim öncesi bir isim üzerinde duruluyor. Peki; İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman, saat kaçta, aday kim?