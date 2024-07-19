İBB, Boğaz manzaralı araziyi satışa çıkardı

Roma gezisi ve yapılan konserlerle eleştirilerin odağı haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, mülkiyeti kendisinde olan Sarıyer'deki 829.43 metrekarelik turizm imarlı arsayı 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Grand Tarabya Oteli tarafından kafeterya-restoran olarak kullanılan boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi. Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihale, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-lığı Encümen Salonu'nda 31 Temmuz günü saat 10.00'da gerçekleşecek.