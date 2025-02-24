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Giriş Tarihi: 24.2.2025 12:06 Son Güncelleme: 24.2.2025 13:15

İBB burs ödemelerindeki belirsizlik öğrencileri mağdur etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin üniversiteli öğrenciler için başlatmış olduğu burs yardımındaki belirsizlik, üniversiteli gençleri mağdur etti.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
İBB burs ödemelerindeki belirsizlik öğrencileri mağdur etti!

İstanbul'da üniversite okuyan on binlerce genç, bursun 2. taksidinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Birçok öğrenci durumdan şikayetçi. İBB tarafından geçtiğimiz yılın Eylül ayında başvuruları başlayan "İBB'den 100 bin Üniversiteli Öğrenciye 15 bin TL Eğitim Desteği" 'nden son günlerde birçok öğrenci şikayetçi.

7 Ocak'ta öğrencilere 7 bin 500 TL'lik ilk taksit yatmıştı ancak Şubat ayının sonlarına gelinmesine rağmen öğrencilere 2. taksit ödemesi halen yapılmadı. Konuyla ilgili birçok öğrenci mağdur olduklarını dile getirerek yetkililere seslendi. İBB tarafından ikinci taksit ödemeleri için ise hala bir bilgilendirme yapılmadı.

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İBB burs ödemelerindeki belirsizlik öğrencileri mağdur etti!
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