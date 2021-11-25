İBB bütçesi 43 milyar 650 milyon TL olarak kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi 6'ıncı oturumu 2022 Yılı Performans Programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile 2023-2024 Yılları Gelir-Gider Tahminleri gündemiyle toplandı.

Lütfi Kırdar Kongre Ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen meclis oturumunda İBB'nin 2022 yılı mali bütçesi 43 milyar 650 milyon TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi. 28 milyar 900 milyon TL'den 43 milyar 650 milyon TL'ye çıkarılan 2022 yılı bütçesi mecliste 203 kabul, 21 ret oyu ile kabul edildi. İmamoğlu, 2022 yılında İBB'nin kültür bütçesine 524 milyon lira, eğitim bütçesine 396 milyon lira ve spor bütçesine 452 milyon lira ayırdıklarını kaydetti. İBB'nin 2022 yılı konsolide bütçesinin, İSKİ ve İETT dahil toplam 104 milyar 578 milyon lira olduğunu aktaran İmamoğlu, oylama sonrasında kısa bir değerlendirme ve teşekkür konuşması gerçekleştirdi.