İBB, deprem bütçesini düşürüp etkinliği artırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 415 milyar liralık 2025 yılı bütçesi kabul edildi. İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesini azalttığı, kültürel etkinlik ve basın yayın bütçesini ise artırdığı görüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "Kentsel dönüşüme 3 milyar 700 milyon lira, kültürel etkinliklere ise 5 milyar 141 milyon lira ayrılmış. Demek ki yaptığınız o çalıştaylardan şu sonuç çıktı; 'İstanbul'da deprem falan olmayacak, biz kültüre ağırlık verelim ya ne olacak kentsel dönüşüm.'. O çıkıyor ortaya" diyerek CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.