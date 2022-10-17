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Giriş Tarihi: 18.10.2022

İBB, dev fabrikayı kaderine terk etti

İBB, AK Parti projesi olan Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nı 3 yılda tamamlayıp açtı. Ancak fabrikanın 3 aydır ekmek üretmediği ortaya çıktı

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İBB, dev fabrikayı kaderine terk etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde inşasına başlanan, seçimden sonra ise durdurulan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışını 3 yıl sonra yaptı. Ancak o tarihten bu yana fabrikanın ekmek üretmediği ortaya çıktı.
Fabrikadaki çalışmalar, AK Parti grubunun etkisiyle 2019'da yeniden başlamıştı. AK Parti döneminde 310 milyon TL harcanan ve bütün donanımları alınan fabrika, 23 Temmuz 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programla açılmıştı.
İBB Meclisi Ekim ayı toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor? Hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız? Halk ekmek büfelerinin açılmasıyla ilgili size yetki de vermiştik. O yetkiye istinaden kaç büfe açtınız? Bu arada o Halk Ekmek fabrikasındaki 310 milyon liralık finansman da bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen 3 yıl boyunca bitirememiştiniz. Şu an ise ekmek üretmeyen bir fabrika" dedi.
Öte yandan, fabrikadaki personelin diğer Halk Ekmek fabrikalarında çalışıkları, sadece açılış için Hadımköy'deki fabrikaya 1 günlüğüne getirildikleri öne sürüldü.

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İBB, dev fabrikayı kaderine terk etti
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