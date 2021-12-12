İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'un yol kenarlarındaki duvarlarına yapılan peyzaj uygulamalarını sökme kararı almış, birçok noktada dikey bahçeler sökülmüştü. İBB yol kenarlarındaki dikey bahçeleri sökmeye ise devam ediyor.

İBB dikey bahçeleri yıkmaya devam ediyor | Video

İBB en son İstanbul Esenler ilçesinde yer alan dikey bahçeleri sökmeye başladı.

"CHP'Lİ İBB YIKMAYA DEVAM EDİYOR…"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise İBB'nin Esenler'de dikey bahçeleri yıktığını gösteren video görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak bu duruma tepki gösterdi. Göksu sosyal medya hesabından "CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor… Bakımını yapmayı beceremedikleri Esenler'deki dikey bahçelerimizi de sökmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

TRAFİK GÜRÜLTÜSÜNÜ GİDERDİĞİ GİBİ EGZOZ GAZINI EMİYORDU

AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsünü giderdiği ve egzoz gazını emdiği için peyzaj çalışması olarak dikey bahçeleri yapmıştı.