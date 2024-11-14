İBB gece yarısı ağaç söktü tepkiler ardı ardına geldi

İstanbul Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde bir ağacın iş makinesi ile kökünden sökülmesine Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir tepki gösterdi. Ağacın sökülmesine tepki gösteren Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bunu sadece bir ağacın sökülmesi olarak görmeyin, sahte çevreciliğin ve iş bilmezliğin ifşası olarak görün. Tekrar dikilecekse bile, bu şartlarda tutması mümkün değil. Zahmet edip, önceki dönemden kalan zarar vermeyen makinayı bile kullanmadan, iş makinasıyla sökmüşler. Yazık günah." Dedi.

"CHP KANAYAN YARADIR"

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir de yaşananlara tepki göstererek, "CHP ve zihniyeti bu ülkenin kanayan yarasıdır. Üsküdar'ımızda dün gece yarısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlar katledildi. Gezi olaylarında ki sözde çevreciler, tıpkı Dolmabahçe'deki gibi bu çevre katliamına da sessiz kaldı" açıklamasında bulundu.