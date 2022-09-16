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Giriş Tarihi: 16.9.2022

İBB, Haliç’e akan dereye atık su boşaltırken yakalandı

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İBB, Haliç’e akan dereye atık su boşaltırken yakalandı
Haliç'i ve İstanbul'un derelerini kirletmeye devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi yine suçüstü yakalandı. Bir İBB aracı, doğrudan Haliç'e akan Kâğıthane Deresi'ne pis su akıtırken görüntülendi. Olayı görüntüleyen bir vatandaş, "Sabah saat 09.30. Simsiyah suyu İBB'nin yol bakım aracı Hasbahçe'nin ortasından geçen dereye boşaltıyor. Son 1 haftadır bunu her gün yapmaya başladılar" notuyla sosyal medyada paylaştı. İBB'ye tepki gösteren Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İBB'nin temizlenen Haliç'i bırakın 'Temizliyoruz' demesini, bugünlerde özellikle son birkaç aydır Haliç'i kirlettiğini görüyoruz. Zararlı ve atık suların, çocuklarımızın geleceğini ve aynı zamanda insanların yaşamını tehdit ettiğini de gördük" dedi. İBB Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu da şu sözlerle İBB yönetimine tepki gösterdi: "CHP'li İBB, çocuklarımızın geleceğini en önemlisi sağlığını tehdit ediyor, atık ve zararlı suları dereye akıtıyor."

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İBB, Haliç’e akan dereye atık su boşaltırken yakalandı
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