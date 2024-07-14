İBB, halkın parasını çöp etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) müze haline getirilen Osmanlı su mirası Taksim Maksemi'nin dış duvarındaki süs havuzu, daha önce şırıl şırıl akan suyuyla vatandaşların serinlediği, kuşların su içtiği görsel bir şölen sunarken, restorasyon sonrası suyunun akmadığı, içine pet şişelerinin atıldığı çöp havuzuna dönüşmüştü.SABAH'ın konuyu gündeme getirmesinin ardından havuzun çöpleri temizlendi. Ancak skandalın temelinde restorasyon sonrasında ihaleyi alan firma tarafından yenilenen havuz tesisatının yanlış yapıldığı, kalitesiz malzeme kullanıldığı ortaya çıktı. Süs havuzu tesisatının tekrar yapılması için boru ve kabloların söküm çalışmasına başlanıldı. Vatandaşlar ise paralarının çöpe atıldığını söyleyerek İBB yönetimine tepki gösterdi. Müze girişinin Taksim Camisi'ne gidişi engelleyecek şekilde demir bariyerlerle kapatılması da tepkilere neden oldu.