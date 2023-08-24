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Giriş Tarihi: 24.8.2023 19:23 Son Güncelleme: 24.8.2023 19:43

İBB iptal etti! Gaziosmanpaşa ring seferi koydu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen minibüs hatlarının yerine vatandaşların talebine göre ücretsiz ring seferleri düzenlediklerini açıkladı.

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İBB iptal etti! Gaziosmanpaşa ring seferi koydu

Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde Gaziosmanpaşa Belediyesinin ring sefer hattını kullanan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Usta, İstanbul genelinde son zamanlarda bazı minibüs hatlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iptal edildiğini söyledi.

İlçedeki bazı hatların da iptal edildiğini öğrendiklerini söyleyen Usta, "Baktık ki birçok ilçede birçok hat iptal edilmiş. Umarım bu konuda Büyükşehir Belediyesi gerekli düzenlemeyi kısa zamanda yapar. Çünkü okullar açılıyor. Okullar açıldığı zaman bu talepler daha da fazla artacaktır" dedi.

'SERVİS TALEPLERİNİN BAŞINDA HASTANELER, METRO İSTASYONLARI VE OTOBÜS DURAKLARI GELİYOR'

Usta, vatandaşların ihtiyacının karşılanması için belirli noktalardan ücretsiz ring seferleri düzenlediklerini dile getirerek, "Servis taleplerinin başında hastaneler, metro istasyonları ve otobüs durakları geliyor. Vatandaşlarımızın talebine, hareketlilik saatine ve yoğunluğuna göre bu servisleri düzenliyoruz. İlçemizin merkezine ve değişik noktalara, özellikle hastane eksenli ring servislerini vatandaşa hizmet olarak vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bu çok kalıcı bir çözüm olmaz. Büyükşehir belediyesi tarafından, bu süreçte umarız minibüs hatlarının, minibüs duraklarının, otobüs hatlarının ve otobüs duraklarının vatandaşların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenme çalışması yapılır" ifadelerini kullandı.

RİNG HATLARI 2 FARKLI GÜZERGAHTA HİZMET VERİYOR

2 farklı güzergâhta Gaziosmanpaşalılara hizmet vermeye devam eden ring hatları, kentsel dönüşüm konutlarından spor salonlarına, metro duraklarından hastanelere varıncaya kadar ilçedeki birçok noktaya ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Vatandaşlar belediyenin bu hizmetini memnuniyetle karşılıyor.

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İBB iptal etti! Gaziosmanpaşa ring seferi koydu
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