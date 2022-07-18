Seçim sürecinde ulaşımın ucuzlayacağı yönünde vaatte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu toplu ulaşım sistemine bir zam daha yaptı.

Ulaşım ücretlerinin sembolik olacağını söyleyen İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbulkart'a yüzde 100 zam yaptı. Yapılan zam sonrasında İstanbulkart fiyatı 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.

BELBİM AÇIKLAMA YAPTI

İstanbulkart'a zam yapılmasının ardından BELBİM yaptığı açıklamada çip krizinden dolayı zam yapılması kararı alındığını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Küresel çapta yaşanan çip krizi, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle İstanbulkart maliyetleri de önemli ölçüde artmıştır. Kart fiyatlarımızı maliyetlerin altında tutma çabamıza rağmen fiyat güncellemesi yapmamız zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda 18 Temmuz 2022 tarihi itibari ile anonim İstanbulkart fiyatı 50 TL olarak belirlenmiştir. Yeni aldığınız İstanbulkart'ı kişiselleştirerek ilk geçiş ücretiniz 7,67 TL'yi iade alabilirsiniz."

ŞUBAT AYINDA YÜZDE 92 ZAMLANMIŞTI

İBB yönetimi 3 Şubat'ta da İstanbulkart'a yüzde 92 zam yapmıştı. Şubat ayında yapılan zamla birlikte İstanbulkart ücretlerini 13 liradan 25 liraya yükseltmişti.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart ise şubat ayında yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükselmişti.

Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.

ARALIK 2021'DE YÜZDE 160 ZAM YAPILMIŞTI

Temmuz ayında İstanbulkarta yüzde 100 zam yapan İBB yönetimi Aralık 2021'de de indirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETİ 602 LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce yaptığı açıklamada, İstanbul'da hane halkı giderlerinin en büyük paylardan birini ulaşım masraflarının oluşturduğunu söyleyerek, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak" vaadinde bulunmuştu.

İstanbul, yapılan son zamlarla birlikte ulaşımda en pahalı il haline geldi. Yönetimin tarafından 6 Nisan'da yapılan son zamlar öğrenci aylık mavi kart ücretleri 109 TL'ye yükseldi. Aylık tam mavi kart ücreti ise 602 lira oldu.