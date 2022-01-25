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Giriş Tarihi: 25.1.2022

İBB İstanbul’u kara esir etti

İBB İstanbul’u kara esir etti
İstanbul kara teslim olurken CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir kez daha sınıfta kaldı. Yollara tuzlama çalışması yapılmadı. Kış lastiği olmayan İBB araçları yollarda mahsur kaldı. İstanbul'un otoyolları kara gömülürken, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı.



Küçükçekmece'de duraklarda mahsur kalan vatandaşlar, gelmeyen otobüsler nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi. O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde trafik durdu. Bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürümeyi tercih etti. Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Topkapı-Büyükçekmece, TEM Otoyolu Bayrampaşa-Büyükçekmece arası ve D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde trafik kilitlendi.



Mahmutbey- Başakşehir bağlantı yolu karla kaplandı. İstanbul Havalimanı kargo terminalinde biriken kar nedeniyle çökme meydana geldi. Trakya ve Sakarya tarafından tümaraçlar için İstanbul yönüne girişler durduruldu.



Yolların tuzlanmaması nedeniyle trafik felç olurken metrobüs durakları da hınca hınç doldu

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İBB İstanbul’u kara esir etti
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