İBB isyan ettirdi ‘çamur temizlemek zorunda mıyız?’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Fatih ilçesinde yapılan ve aylardır tamamlanamayan İSKİ altyapı çalışması vatandaşı adeta isyan ettirdi. Vatan Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Koca Sinan Caddesi başta olmak üzere caddeler ve ara sokaklar plansız ve koordinesiz bir şekilde kazıldı. Yollar araç trafiğine, beton su kanallarının rastgele bırakıldığı kaldırımlar ise yaya trafiğine kapatıldı. Kazılan yollar çamur deryasına dönüştü. Bazı sokak ve caddeler kazılıp kapatıldıktan sonra yeniden kazıldı. Kazılan bazı yollara haftalarca asfalt dökülmezken, mahalle sakinleri "Evlerimizden haftalardır çamur temizlemekten yıldık. Aylardır çamur temizlemek zorunda mıyız?" diyerek şikâyetlerini dile getirdi. Araç sahipleri de çalışma nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü ifade ederken "Bu çamur ve pisliğe katlanmak zorunda değiliz" dedi.