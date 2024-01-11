İBB katı atık arıtma tesisinde Kamalı cinayet

Cinayet olayı dün saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Eski Kemerburgaz Yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hastal Katı Atık Aktarma Merkezi'nde meydana geldi. Beyoğlu belediyesi Temizlik İşleri Personeli olarak 9 yıldır çalışan Serdal Karaçepe çöp aracı ile İBB Çöp aktarma merkezine geldi. Sıra beklediği sırada Tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında "neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıktı. Tartışma, küfürleşme olması üzerine aralarında gerginlik yaşandı.

TERS BAKTIN KAVGASI KAMALI CİNAYETE DÖNDÜ

Kavgada üzerinde taşıdığı kama tabir edilen bıçağı çeken İBB çalışanı Erdal Y., Beyoğlu Belediyesi çalışanı Serdal Karaçepe'yi sırtından iki kez bıçakladı. Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düştü. Ağır yaralanan Serdal Karaçepe için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

KAMAYLA CİNAYET İŞLEYEN İBB ÇALIŞANI YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.'yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde aralarında önceden husumet olduğu ve tesiste denk gelince ters bakma yüzünden tartışma çıktığını ve kavga sonucu bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılan Erdal Y., adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 9 yıldır çalışan evli 35 yaşlarındaki Serdal Karaçepe Bugün Perşembe günü ikindi namazına mütakip Kulaksız Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Kulaksız mezarlığında toprağa verilecek.