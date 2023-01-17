İBB, merdivenleri bile yürütemiyor

Toplutaşıma sistemi çöken İstanbul'da metroların yürümeyen merdivenleri ve çalışmayan asansörleri tam bir çileye dönüştü. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı Mecidiyeköy'deki metro ve metrobüs istasyonunda hizmet veren yürüyen merdivende meydana gelen arıza 8 gündür giderilmedi. Duruma isyan eden vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:Bu arızalar sistematik hale geldi. İBB yönetimi merdivenleri dahi yürütemiyor.İki otobüsü idare edemeyen adamdan ülkeye cumhurbaşkanı yapma hayali kuran vizyonsuzlar var. Bir merdiven onarımı bile yapılamıyor. İstanbul 3 yılda her rezilliği gördü.: Bir haftadır bu işkenceyi çekiyoruz. İBB yine tatile çıktı sanırım.Bir yürüyen merdiven nasıl bir haftadır tamir edilmez? 150 günde 150 projeye bunu da dahil etsek.