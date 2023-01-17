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Giriş Tarihi: 17.1.2023

İBB, merdivenleri bile yürütemiyor

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İBB, merdivenleri bile yürütemiyor
Toplu taşıma sistemi çöken İstanbul'da metroların yürümeyen merdivenleri ve çalışmayan asansörleri tam bir çileye dönüştü. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı Mecidiyeköy'deki metro ve metrobüs istasyonunda hizmet veren yürüyen merdivende meydana gelen arıza 8 gündür giderilmedi. Duruma isyan eden vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:



Yusuf Baş: Bu arızalar sistematik hale geldi. İBB yönetimi merdivenleri dahi yürütemiyor.
Şeyma Sayar: İki otobüsü idare edemeyen adamdan ülkeye cumhurbaşkanı yapma hayali kuran vizyonsuzlar var. Bir merdiven onarımı bile yapılamıyor. İstanbul 3 yılda her rezilliği gördü.
Hülya Yalınkaya: Bir haftadır bu işkenceyi çekiyoruz. İBB yine tatile çıktı sanırım.
Birtan Alioğlu: Bir yürüyen merdiven nasıl bir haftadır tamir edilmez? 150 günde 150 projeye bunu da dahil etsek.

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İBB, merdivenleri bile yürütemiyor
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