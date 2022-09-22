Metro inşaatındaki vinç kazasında ölenlere veda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Hastane, Sarıgazi, Çekmeköy, Taşdelen, Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde meydana geldi. Ahmet Düzgün, Yunus Karacaoğlu ve Ali Özkanlı'nın kule vincin kurulumunu yaptığı sırada vinç devrildi. Üç kişi vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ali Özkanlı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özkanlı, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkanlı tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kule vinç görevlisi Ahmet Düzgün ile vinç operatörü Yunus Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.