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Giriş Tarihi: 22.9.2022 09:26 Son Güncelleme: 22.9.2022 10:03

Metro inşaatındaki vinç kazasında ölenlere veda

İBB tarafından yapımı devam eden metro inşaatının şantiyesinde kurulumu yapılan kule vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Düzgün ile Yunus Karacaoğlu toprağa verildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Metro inşaatındaki vinç kazasında ölenlere veda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Hastane, Sarıgazi, Çekmeköy, Taşdelen, Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde meydana geldi. Ahmet Düzgün, Yunus Karacaoğlu ve Ali Özkanlı'nın kule vincin kurulumunu yaptığı sırada vinç devrildi. Üç kişi vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ali Özkanlı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özkanlı, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkanlı tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kule vinç görevlisi Ahmet Düzgün ile vinç operatörü Yunus Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OSMANİYE VE TUZLA'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Yunus Karacaoğlu'nun cenazesi memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderildi.

Karacaoğlu'nun burada toprağa verileceği öğrenildi. Aslen Ordulu olan Ahmet Düzgün'ün cenazesi İstanbul Tuzla'da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzla'da toprağa verildi. Ağır yaralı olan Ali Özkanlı'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Metro inşaatındaki vinç kazasında ölenlere veda
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