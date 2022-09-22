Metro inşaatındaki vinç kazasında ölenlere veda

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ali Özkanlı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özkanlı, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkanlı tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kule vinç görevlisi Ahmet Düzgün ile vinç operatörü Yunus Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.