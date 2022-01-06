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Giriş Tarihi: 6.1.2022

İBB metroyu toprakla kapatıyor

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İBB metroyu toprakla kapatıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftları kapatmaya devam ediyor. Kamyonlar dün de metro hattı için açılan çukurları toprakla doldurdu. Duruma tepki gösteren İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "İBB kime çalışıyor? Özkaynaklarla yapılacak şekilde ihale edilen Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metrosu, dış borçlanma bahanesiyle iptal edildi. İBB yönetimi özkaynakla yapılan imalatı doldurarak milletin kaynaklarını çöpe attı" dedi.

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Metro hattı için açılan çukurlar İBB tarafından toprakla kapatılıyor!
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İBB metroyu toprakla kapatıyor
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