İBB önünde kendini yakmak istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki merkez binasının önünde dün İbrahim D. adlı vatandaş, elindeki şişede bulunan benzini üzerine dökerek kendini yakmaya çalıştı. İbrahim D., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "O buraya gelsin. Onunla konuşacağım" diye bağırdı. Bunun üzerine koruma polisleri tarafından müdahale edilen İbrahim D., daha sonra otoparka götürülerek polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan simitçi emniyete götürülürken, İBB zabıtası tarafından tezgâhının elinden alınmasını protesto eyleminde bulunduğu belirtildi.Öte yandan İBB önünde toplanan özel halk otobüsü şoförleri de belediyeyi protesto etti, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi. Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ SEN) üyeleri, İETT şoförleriyle aynı çalışma şartlarında olmadıklarını dile getirerek basın açıklaması düzenledi.