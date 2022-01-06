İBB personeline yıllık enflasyon oranı altında zam yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı en düşük asgari ücretin 4253 lira olduğunu, çalışanın evli ve çocuk sayısına göre rakamın arttığını açıkladı. Asgari ücrette yapılan yüzde 50'nin üstünde zam sonrası muhalefet derin bir sessizliğe büründü.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'nin yönettiği büyükşehir ve ilçe belediyelerinde personele en az 4 bin 500 lira verileceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ayrıca TÜİK tarafından açıklanan yıllık yüzde 36 enflasyon oranına ise inanmadığını belirtti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları uygulamada kendisini göstermedi.



YÜZDE 21,31 ZAM YAPILDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi çalışanlarına TÜİK tarafından Kasım ayında açıklanan yüzde 21,31 oranında ücret zammı yapılacağını açıkladı.





İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı imzalı olarak çalışanlara gönderilen belgede, "24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 1 Nisan 2018 tarihinde şirket bünyesinde işçi statüsüne geçirilmiştir.



Bu kapsamda çalışan personelin '2021 yılı içerisinde fiyatlar genel seviyesinde gerçekleşen olağandışı artışlar ve aşırı kur hareketliliği göz önünde bulundurularak, çalışanların alım gücünün enflasyon karşısında geriletilmemesi' için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 'Tüketici fiyat Endeksi, Kasım 2021' bültenine göre, 'Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı' yüzde 21,31 olarak açıklandığından, günlük ücretlerine ve (yol ve yemek ücreti hariç) sair ödemelere, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 21,31 artış yapılarak ve 1 Ocak 2022 yılından geçerli olmak üzere yemek ücretinin brüt 30 TL ve yol ücretinin aylık mavi akbil bedeli olarak maliyet cetvellerine işlenmesi hususunu olurlarınıza arz ederim" denildi.



Böylelikle İBB yönetimi tarafından çalışanlara ücret zammı yıllık enflasyon oranı olarak açıklanan yüzde 36'dan değil, Kasım ayında açıklanan yüzde 21 üzerinden yapıldı.



BELTUR İŞÇİSİ 2 BİN 800 LİRA MAAŞ ALDI



Öte yandan İBB iştiraki BELTUR personeli ise Aralık ayı maaşını Ocak ayının 6'sında aldı. İşçiler normal maaşlarını beklerken yönetim, köşklerde çalışan personele tam maaş yatırırken kafeteryalarda çalışanların ortalama 4 bin 200 lira olan maaşlar yerine 2 bin 800 lira yatırdığı öğrenildi. Ayrıca, İBB 'ye bağlı Darülacezede birim sorumlusu ve amirlerin kadrosu büro personeli olarak zorla imza atılarak statülerinin değiştirildiği öğrenildi.