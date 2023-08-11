İBB, Salacak ve Kuzguncuk sahilini metruk bıraktı

üyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Kız Kulesi'nin karşısındaki Salacak sahil yolundaki bakım çalışmalarını aylardır bitiremedi. İBB, 3 yıldır da Kuzguncuk ve Salacak sahilini adeta halktan kopardı. Çevresi 'Çalışma var' yazılı paravanlarla kapatılan doyumsuz İstanbul manzarasına sahip iki sahil şeridinin 3 yıldır bir türlü açılmaması vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve şikayetler sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaptığı açıklamada İBB yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Türkmen yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Kuzguncuk 3 yıldır sahilsiz, parksız kalmıştı. Bu yaz da bitiyor, durum hala aynı! Salacak'ta da durum farklı değil. Aylarca çevresi kapalı, başlamadan bekleyen "çalışma" yaz bitti ama bir türlü bitmiyor, ilerlemiyor. İstanbul Salacak'sız, Salacak da böyle metruk kalmış, insanın içi acıyor! Bu kadar özel bir yerde, saat 5'te paydos eden 3-4 personelle çalışma yapılır mı? Çok söyledik, yazdık, hızlandırmaya çalıştık ama olmuyor, karınca misali iş ilerlemiyor. İstanbul'a hizmet ederken işinize konsantre olmaz, dünyanın en özel, şehrine hizmet etme görevini, sorumluluğunu yürekten hissetmezseniz, işte böyle ilerlemez işler! Dünyanın en özel sahil hatları halka kapanıyor, yıllar önce bitmesi gereken metro şantiyelerinde yaban ağaçlar büyüyor, İstanbul'da hiç de iyi şeyler olmuyor. Halkımızdan çok yoğun talep ve şikayet geldiği için bilgilendirme yapmak istedim. Tüm kamuoyunun dikkatine."