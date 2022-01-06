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Giriş Tarihi: 6.1.2022 13:09 Son Güncelleme: 6.1.2022 13:15

İBB Sarıyer’e bir çivi bile çakmadı

Şerif Can Şerif Can
İBB Sarıyer’e bir çivi bile çakmadı

Sarıyer Belediyesi’nin 2 buçuk yılda yatırım ve hizmetlerini rafa kaldırdığını belirten AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, önemli açıklamalarda bulundu. Sarıyer’i kaderine terk eden belediye yönetimine tepki gösteren Kurşun, yatırım ve hizmetleri Sarıyerli vatandaşlarla buluşturmak için yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi.

Halil İbrahim Kurşun: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıyer'de bir tane eseri yok. İki buçuk sene oldu, İBB Sarıyer'e henüz daha bir çivi çakmadı. Bunun yanında Sarıyer Belediyesi bütçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne pay ayırıyor. AK Parti döneminde 1 milyon vermişsin. CHP'li bir belediye başkanı gelince bu 49 milyon oluyor. Maalesef bu yönetim Sarıyer'i Sarıköy yaptı. Bunların zihin kodlarında hizmet etmek gibi bir dert yok." diye konuştu.

BAŞKAN KURŞUN MÜJDELERİ SIRALADI

Sarıyer Belediyesi'nin Gümüşdere Mahallesi'nde yıllardır hiçbir çalışma yapmadığının altını çizen Başkan Kurşun, bölge halkına bir müjde verdi. Kurşun: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında. 23 Nisan 2023 tarihinde anaokulu, ilköğretim ve ortaokul ve gençlerimizin istifade edeceği bir spor kompleksini tamamlamış olacağız. Gümüşdere Mahallesi'nde ikamet eden Sarıyerli vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olacağız. Bu büyük hizmeti inşallah en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız. Planları, projeleri, çizilmeye başlandı. 16 aylık kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak." dedi.

Ayrıca Kurşun, girişimleri sayesinde İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi'ni ilçeye kazandıracaklarını belirtti. Kurşun, içerisinde birçok hizmetin sağlanacağı dev eğitim alanı için 58 milyonu geçen yatırım yapıldığını söyledi.

Rumelikavağı balıkçılarının, yeni liman taleplerini de dikkate alan Başkan Kurşun, söz konusu limanın önümüzdeki günlerde imalatına başlanacağının müjdesini verdi. Kurşun: "Düne kadar mevcut limanın küçük ve işlevsizdi. Balıkçılarımız için, daha geniş ve modern bir liman Ulaştırma Başkanlığımızca yapılacak. Mevcut limanın büyütülüp, yerine yeni bir modern liman yapılması için gerekli çalışmalar başlıyor" dedi.

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İBB Sarıyer’e bir çivi bile çakmadı
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