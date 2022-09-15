İBB sosyal yardım sistemini çökertti

İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Eylül ayı 3'üncü oturumu Saraçhane'de gerçekleşti. Oturumda söz alan Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Sıddık Özgenç, İBB yönetiminin dargelirli vatandaşlara verilen sosyal yardımları kestiğini belirtti. Özgenç yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "AK Parti zamanında 'Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Teşvik Kanunu' kapsamında tıkır tıkır işleyen devasa bir yapı olan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İBB'nin CHP yönetimine geçtiği günden bu yana onbinlerce vatandaşın sosyal yardımını kesen, kendi projesi olan Halk Süt'te bile süt dağıtımı yapamayan bir yapıya dönüştü." Özgenç yeni yönetimin göreve gelir gelmez vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu yardım kalemleri olan ekmek, İstanbul kart, nakdi ve gıda yardımını kestiğini vurguladı. Özgenç, AK Parti döneminde asgari ücretin 3'te 1'inin altında geliri olan vatandaşlara dağıtılan sosyal yardım ödemelerinde ise başvuru şartının asgari ücretin 6'da birine düşürüldüğünü ifade etti. Sıddık Özgenç, "AK Parti döneminde 300, 1800 ve 3000 TL olan yardım ödemelerini, 250, 500 ve 1000 TL'ye düşürdünüz. Sosyal yardım bütçesinin genel bütçe içindeki payı ise yüzde 3'ün altında kaldı" diyerek, İBB yönetimine eleştiriler yöneltti.İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Eylül ayı 3'üncü oturumunda, kaynak ihtiyacını öne sürerek mülkiyeti belediyeye ait olan varlıkların satışını meclisten talep etti. Mecliste, Emlak Müdürlüğü'nün teklifiyle, İBB'nin ortaya çıkan kaynak ihtiyacının borçlanma yoluyla karşılanarak belediyenin borç stoğunun artırılması yerine satışa uygun olan taşınmazların satılarak kaynak temin edilmesi için parsel ve hisselerin satışı gündeme geldi. Bu kapsamda, Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Kadıköy ve Kağıthane Merkez, Talatpaşa ile Gürsel mahallelerindeki taşınmazların satışına oy birliğiyle onay verildi. İBB mülkiyetinde bulunan Şişli'deki 10624 adadaki hisseli taşınmazla ilgili İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ortaklığın giderilmesi davası bulunduğundan dosya İBB Emlak Müdürlüğü'ne iade edildi. Meclis'te Gaziosmanpaşa'da İBB'nin mülkiyetindeki konutların satılması talebi de görüşüldü. Hukuk Komisyonu Başkanlığı, bu konutların satılması yerine kentsel dönüşüm çalışmalarında ve riskli yapıların tasfiyesi işlemlerinde değerlendirilmesini uygun gördü. Raylı sistem hatlarındaki tünellere, reklam alınması maddesi de, kurulması istenen sistemlerin hangi noktalarda ve kaç adet yapılacağı belirtilmeden genel bir yetki devri olmayacağı gerekçesiyle oy çokluğuyla reddedildi.