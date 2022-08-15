İBB suya battı

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili oldu. Şehrin bazı bölgelerinde hayat adeta durma noktasına geldi. Sağanak yağışa karşı gerekli önlemleri almayan İBB yönetimi bir kez daha sınıfta kaldı. Kentin dört bir yanını afişlerle donatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Altyapı sorununu çözdük. Yağmur sonrasında taşkın ve denizle karanın birleşmesi olmuyor" iddiasında bulunduğu yerler yağmur sonrası suya gömüldü. İBB'nin, "Altyapıyı yeniledik. Dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük" dediği Maltepe'de bile yollar ve araçlar su içinde kaldı. AKOM'da konuşan İBB Başkanı, "Hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı. Eminönü'den Üsküdar'a, Maltepe Pendik'ten diğer bölgelerimize varıncaya kadar benzer sorunun yaşanmadığını net olarak ifade edebilirim" demesine rağmen birçok bölgede felaket yaşandı. İşte altyapı sorunu çözüldüğü iddia edilen noktalar ve yağmurla birlikte suya gömülen yerler:Eminönü Meydanı ve çevresinde yollar su altında kaldı. Meydanda bulunan dükkânları su bastı. Esnaf kendi çabasıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Mısır Çarşısı'nın içinde de su birikintileri oluştu, orada biriken su da esnafın çabasıyla tahliye edildi. Kapalıçarşı'da da sel oluştu.Sarıyer Emirgan sahilinde su kanallarının patlaması nedeniyle birçok yer suyla kaplanırken, oluşan su birikintisi nedeniyle adeta deniz ile kara birleşti.Sarıyer'de aniden bastıran yağmur nedeniyle 3 katlı bir binanın alt katını su bastı. Evin içinde mahsur kalan 2 çocuk ve annelerini çevredekiler kurtardı. Sokakta park halindeki onlarca araç da su altında kaldı. Sarıyer Ayazağa'da yol çöktü. Araç sürücüleri çöken yolda güçlükle ilerledi. Kâğıthane'de toprak kaydı, bir minibüs toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu.Yağmurla birlikte derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Beykoz'da Göksu Deresi ile Küçüksu Deresi'nden gelen çamur Boğaz'a aktı.Maltepe Begonya Sokak'ta su birikintisinde 2 araç mahsur kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç içerisindekiler kendi imkânlarıyla kurtuldu.Pendik'te bir binanın çatısında yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı.Üsküdar Rasathane bölgesinde rögarların tıkanması sonucu sokak su altında kaldı. İETT otobüsünü su bastı. Bir kadın yolcu fenalaştı. Çöp kutuları su üzerinde yüzerken hafif ticari bir araç da su içinde mahsur kaldı.İçindeyolcuların bulunduğu bazı İETT otobüslerini seyir halindeyken su bastı. Otobüsün içine bir anda dolan sulardan kaçmak isteyen vatandaşlar, panikle koltukların üzerine çıkmak zorunda kaldı. Levent'te metro istasyonunda da su baskını yaşanırken, yolcular zor anlar geçirdi. Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya altgeçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.