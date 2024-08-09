İBB tarafından yapılan kazı sonrasında oluşan su birikintisine düşmüştü! Eda Nur’un ölümüne ilişkin şok tahliye

İstanbul'un Küçükmece ilçesindeki Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S. Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilmişti. Şüphelilerden Furkan Keleş 5 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiş diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.