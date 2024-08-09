Haberler Yaşam Haberleri İBB tarafından yapılan kazı sonrasında oluşan su birikintisine düşmüştü! Eda Nur’un ölümüne ilişkin şok tahliye
Giriş Tarihi: 9.8.2024 16:53 Son Güncelleme: 9.8.2024 17:03

İBB tarafından yapılan kazı sonrasında oluşan su birikintisine düşmüştü! Eda Nur’un ölümüne ilişkin şok tahliye

Küçükçekmece'deki sahil parkında İBB tarafından yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan Ağaç A.Ş’de görevli mühendis Furkan Keleş tahliye edildi. 5 yaşında bir çocuğun ölümüyle ilgili tutuklanan şüpheli sadece 96 gün tutuklu kaldı.

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İBB tarafından yapılan kazı sonrasında oluşan su birikintisine düşmüştü! Eda Nur’un ölümüne ilişkin şok tahliye

İstanbul'un Küçükmece ilçesindeki Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S. Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilmişti. Şüphelilerden Furkan Keleş 5 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiş diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

96 GÜN TUTUKLU KALDI

5 yaşında Eda Nur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şok bir tahliye oldu. Soruşturmanın tek tutuklu şüphelisi Furkan Keleş Küçükçekmece 2.Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla tahliye edildi.

Bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan olayda tutuklu şüpheli kalmadı.

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İBB tarafından yapılan kazı sonrasında oluşan su birikintisine düşmüştü! Eda Nur’un ölümüne ilişkin şok tahliye
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