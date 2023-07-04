İBB, tarihi mezarlığı kaderine terk etti

Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Mezarlığı'nı mesken edinen madde bağımlısı kişilerin mezar taşlarını tahrip ettiği ortaya çıktı. Vatandaşların konuyla ilgili şikayette bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Mezarlıklar Müdürlüğü ise duruma seyirci kaldı. Mezarlığı ziyarete geldiklerinde yüzlerce tarihi ve yeni mezar taşlarının kırıldığını gören vatandaşlar tepkilerini dile getirirken, yetkilileri göreve davet etti. Silivrikapı sakinlerinden Nihat Kurtboy ile Adil Öztürk, "Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Madde bağımlıları mezar taşlarını bilinçli olarak kırıyor. Bu durumu İBB'ye defalarca bildirdik ancak herhangi bir önlem alınmadı. Burada yüzlerce tarihi mezar var. Bunlara sahip çıkılması gerekir" ifadelerini kullandı. Mustafa KAYA