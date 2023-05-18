İBB, Türk bayrağını savunan çalışanı kovdu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve başlamasının ardından belediyede çalışan binlerce işçinin görevlerine son verildi, terörle iltisaklı kişiler işe alındı. 2018'den beri Alo 153'te İstanbulluya hizmet veren Beyza Turalıoğlu da, geçen Nevruz Bayramı'nda teröristbaşı Öcalan'ı eleştirdiği ve Türk Bayrağını savunduğu için 'Siyaset yapıyorsun' denilerek işten kovuldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile İmamoğlu'na seslenen Turalıoğlu, "Türk bayrağını savunmamız sizin zorunuza bu kadar gitti" diye konuştu.