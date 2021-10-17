“İBB, Tuzla’da hiçbir sözü yerine getirmedi”

Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı
, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun seçimler öncesi Tuzla'da vatandaşlara vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade ederek sürekli bahaneler üretmesini eleştiridi. İBB Başkanı'nın seçim döneminde Tuzla'ya metronun 2022'de açılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Yazıcı, "İBB performans ve bütçe kitapçığına baktığımızda farklı farklı tarihler görmeye başladık. Şimdi 2024 yılına kadar Tavşantepe'ye kadar bir hat yapılacağı, 2024-2029 yılında da Tuzla Hattı'nın bitirileceği söyleniyor" diye konuştu. Yazıcı, İmamoğlu'nun seçildiği günden itibaren İBB'yi uyku moduna aldığını ifade etti.