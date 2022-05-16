İBB uyarıları dikkate almadı, kimyasal atıkları Tekirdağ'a bıraktı: "Kirli elleriniz çekin!"





"Defaatle uyarılmasına rağmen ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İSKİ uyarıları dikkate almayıp Trakyamızın ve Ülkemizin güzide ilçelerinden olan Marmaraereğlimizi kirletmeye devam etmektedir. İleriki günlerde ilgili kurumlar gerekli açıklamaları yapacaklardır."



"Olayın ilk anından itibaren TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ milletvekillerimiz Sayın Mustafa Yel ve Sayın Çiğdem Koncagül ile de konuyu takip ediyoruz."