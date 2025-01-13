İBB uyumuş, Galata Köprüsü çürümüş

Galata Köprüsü'nde balık tutarken yaslandığı demir korkuluk kırılınca denize düşen bir vatandaş ölümden döndü. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Galata Köprüsü'nde balık tutmaya çalışan bir kişi, yaslandığı korkulukların kırılması sonucu denize düştü. Çevredeki esnafın çağrısıyla bölgeye yönelen bir tekneden atılan can simidi yardımıyla kurtarılan kişi denizden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin köprüde korozyon nedeniyle çürüyen bazı korkulukları yenilediği görüldü.

Esnaf Nizamettin Özek , "Esnaf burada olmasaydı birşeyler uzatmasaydı gitmişti, kurtardılar onu; ama yarın bir gün biri buraya yaslanıp düşerse ve kimse olmazsa gider. Bir an önce gelsinler, kim yetkili ise gelsin komple bir elden geçirsin bunları. Hepsi çürümüş. Bir an öcne yapılmasını istiyoruz" dedi.